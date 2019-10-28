ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года
28 октября, 2019, 11:56
Европейский Союз согласился продлить срок действия Brexit к 31 января 2020 года
Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск передает ВВС .
Туск добавил, что Британия может выйти из Евросоюза в срок, если соглашение будет одобрено парламентом.
Ранее сообщалось, что послы ЕС приняли решение о принципе отсрочки выхода Британии из блока, не договорившись о его периоде.
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