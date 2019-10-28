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Espreso.tvМирЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года

ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года


фото: reuters
Европейский Союз согласился продлить срок действия Brexit к 31 января 2020 года

Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск передает ВВС .

Туск добавил, что Британия может выйти из Евросоюза в срок, если соглашение будет одобрено парламентом.

Ранее сообщалось, что послы ЕС приняли решение о принципе отсрочки выхода Британии из блока, не договорившись о его периоде.

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