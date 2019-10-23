Парламент Британии отказал Джонсону в быстром утверждении Brexit-соглашения
Об этом сообщает The Guardian .
Во время голосования 22 октября, против внесенного Кабинетом министров проекта проголосовали 322 депутата поддержали - 308.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин попросил Джонсона согласовать с депутатами "новый умный график" рассмотрения законопроекта о выходе Британии из Евросоюза.
"Палата отказалась участвовать в обсуждении важного законопроекта всего за три дня, почти без предварительного уведомления и анализа экономических последствий", - заявил Корбин.
Премьер-министр Джонсон, выступая в Палате общин после объявления результатов голосования, сказал, что его законопроект о Brexit будет временно приостановлен.
Он также отметил, что разочарован, что депутаты проголосовали за дальнейшую задержку Brexit.
Ранее Борис Джонсон предложил парламенту рассмотреть документ в течение трех дней и окончательно утвердить его в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы.
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