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Espreso.tvМирПарламент Британии отказал Джонсону в быстром утверждении Brexit-соглашения

Парламент Британии отказал Джонсону в быстром утверждении Brexit-соглашения


фото: reuters
Палата общин Великобритании отклонила предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном трехдневный график для принятия законопроекта по реализации соглашения о Brexit

Об этом сообщает The Guardian .

Во время голосования 22 октября, против внесенного Кабинетом министров проекта проголосовали 322 депутата поддержали - 308.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин попросил Джонсона согласовать с депутатами "новый умный график" рассмотрения законопроекта о выходе Британии из Евросоюза.

"Палата отказалась участвовать в обсуждении важного законопроекта всего за три дня, почти без предварительного уведомления и анализа экономических последствий", - заявил Корбин.

Премьер-министр Джонсон, выступая в Палате общин после объявления результатов голосования, сказал, что его законопроект о Brexit будет временно приостановлен.

Он также отметил, что разочарован, что депутаты проголосовали за дальнейшую задержку Brexit.

Ранее Борис Джонсон предложил парламенту рассмотреть документ в течение трех дней и окончательно утвердить его в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы.

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