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Espreso.tvОбществоВетеран "Азова": "полиция оружия не вывозила, его передали нашим в Золотом"

Ветеран "Азова": "полиция оружия не вывозила, его передали нашим в Золотом"

Добровольцы самостоятельно вывезли свое оружие с позиций в Золотом Луганской области

Об этом рассказал ветеран "Азова" Денис Янтарь, передает "Гордон" .

Отмечается, добровольцы в Золотом понимают, что ответственны за свое оружие.

"Мы пошли навстречу (президент - ред.). Например, оружия на позициях, о которых говорил президент, сейчас нет. То есть в доме оружия нет - его передали нашим людям в Золотом. Полиция нашего оружия не вывозила, такого не было. Оно не где-нибудь в Киеве, закрыто в сейфе. Тем более, мы ответственны за оформленное на нас оружие ", - пояснил Янтарь.

По его словами, после визита Зеленского, гостей у них стало больше:

"Кстати, после визита президента гостей у нас здесь очень много. Постоянно кто-то приезжает", - пояснил он.

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