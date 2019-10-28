Ветеран "Азова": "полиция оружия не вывозила, его передали нашим в Золотом"
28 октября, 2019, 18:31
Добровольцы самостоятельно вывезли свое оружие с позиций в Золотом Луганской области
Об этом рассказал ветеран "Азова" Денис Янтарь, передает "Гордон" .
Отмечается, добровольцы в Золотом понимают, что ответственны за свое оружие.
"Мы пошли навстречу (президент - ред.). Например, оружия на позициях, о которых говорил президент, сейчас нет. То есть в доме оружия нет - его передали нашим людям в Золотом. Полиция нашего оружия не вывозила, такого не было. Оно не где-нибудь в Киеве, закрыто в сейфе. Тем более, мы ответственны за оформленное на нас оружие ", - пояснил Янтарь.
По его словами, после визита Зеленского, гостей у них стало больше:
"Кстати, после визита президента гостей у нас здесь очень много. Постоянно кто-то приезжает", - пояснил он.
- Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал от них убрать имеющееся у них оружие.
- МВД заявило, что после встречи с Зеленским добровольцы вывезли оружие из Золотого-4.
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