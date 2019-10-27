"Шахтер" не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в УПЛ

27 октября, 2019, 19:19

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на своем поле не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в сезоне

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Харькове завершилась вничью 0:0. "Шахтер" на 75-й минуте остался в меньшинстве после удаления Алана Патрика. Составы команд выровнялись на 84-й минуте, когда у "Александрии" за второе предупреждение красную карточку получил Дмитрий Шастал.

"Шахтер" впервые в нынешнем чемпионате Украины потерял очки, однако с 34 баллами продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Динамо" - команда Луиша Каштру опережает на 10 пунктов.

Чемпионат Украины

12-й тур

27 октября

"Шахтер" - "Александрия" 0: 0

Удаление: Алан Патрик, 75 - Шастал, 84