"Шахтер" не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в УПЛ
27 октября, 2019, 19:19
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на своем поле не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в сезоне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Харькове завершилась вничью 0:0. "Шахтер" на 75-й минуте остался в меньшинстве после удаления Алана Патрика. Составы команд выровнялись на 84-й минуте, когда у "Александрии" за второе предупреждение красную карточку получил Дмитрий Шастал.
"Шахтер" впервые в нынешнем чемпионате Украины потерял очки, однако с 34 баллами продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Динамо" - команда Луиша Каштру опережает на 10 пунктов.
Чемпионат Украины
12-й тур
27 октября
"Шахтер" - "Александрия" 0: 0
Удаление: Алан Патрик, 75 - Шастал, 84
- Напомним, 27 октября в матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты" .
- Кроме этого, 27 октября "Десна" разгромила в гостях "Львов" и временно вышла на второе место в турнирной таблице.
- 26 октября во 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос" .
- Также в 12-м туре "Заря" разгромила "Ворсклу" , а "Олимпик" в результативном матче переиграл "Днепр-1".
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