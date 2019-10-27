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Espreso.tvСпорт"Динамо" опозорилось в матче с "Карпатами"

"Динамо" опозорилось в матче с "Карпатами"


фото: twitter
В матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" вышло вперед на 50-й минуте, когда отличился Беньямин Вербичи. Киевлянам не удалось удержать победный счет. На 88-й минуте после прострела Александра Бойчука мяч в собственные ворота срезал Артем Шабанов.

"Динамо" сыграло с "Карпатами" вничью 1: 1, набрало 24 очка и вернулось на второе место. У "Карпат" 10 очков и они занимают 10-ю позицию.

Чемпионат Украины

12-й тур

27 октября

"Динамо" - "Карпаты" 1: 1

Голы: Вербичи, 50 - Шабанов, 88 (авт.)

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