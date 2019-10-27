"Динамо" опозорилось в матче с "Карпатами"
27 октября, 2019, 18:55
В матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" вышло вперед на 50-й минуте, когда отличился Беньямин Вербичи. Киевлянам не удалось удержать победный счет. На 88-й минуте после прострела Александра Бойчука мяч в собственные ворота срезал Артем Шабанов.
"Динамо" сыграло с "Карпатами" вничью 1: 1, набрало 24 очка и вернулось на второе место. У "Карпат" 10 очков и они занимают 10-ю позицию.
Чемпионат Украины
12-й тур
27 октября
"Динамо" - "Карпаты" 1: 1
Голы: Вербичи, 50 - Шабанов, 88 (авт.)
- Напомним, 27 октября в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" разгромила в гостях "Львов" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- 26 октября во 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос" .
- Также в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" разгромила "Ворсклу" , а "Олимпик" в результативном матче переиграл "Днепр-1".
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