"Заря" в большинстве разгромила "Ворсклу", "Олимпик" победил "Днепр-1" в УПЛ
26 октября, 2019, 19:50
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" разгромила "Ворсклу", а "Олимпик" в результативном матче переиграл "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Заря" в Запорожье победила "Ворсклу" со счетом 4: 0, набрала 22 очка и вышла на третье место в турнирной таблице. Полтавчане с 8 очками идут 11-ми.
"Олимпик", после победы над "Днепр-1" 3: 2, набрал 11 пунктов и вышел на девятую позицию. "Днепр-1" с 11 баллами восьмой.
Чемпионат Украины
12-й тур
26 октября
"Заря" - "Ворскла" 4: 0
Голы: Русин, 16 Юрченко, 45 + 2 (пен.), Кабаев, 62, Леднев, 77
Удаление: Баенко, 55 ( "Ворскла")
"Олимпик" - "Днепр-1" 3: 2
Голы: Ду Коуту, 11 Кравчук, 69, Вантух, 81 - Когут, 4, Назаренко, 70
Удаление: Сафронов, 68 ( "Днепр")
- Напомним, 26 октября в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос" .
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