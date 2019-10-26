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Espreso.tvСпорт"Заря" в большинстве разгромила "Ворсклу", "Олимпик" победил "Днепр-1" в УПЛ

"Заря" в большинстве разгромила "Ворсклу", "Олимпик" победил "Днепр-1" в УПЛ


фото: twitter
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" разгромила "Ворсклу", а "Олимпик" в результативном матче переиграл "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Заря" в Запорожье победила "Ворсклу" со счетом 4: 0, набрала 22 очка и вышла на третье место в турнирной таблице. Полтавчане с 8 очками идут 11-ми.

"Олимпик", после победы над "Днепр-1" 3: 2, набрал 11 пунктов и вышел на девятую позицию. "Днепр-1" с 11 баллами восьмой.

Чемпионат Украины

12-й тур

26 октября

"Заря" - "Ворскла" 4: 0

Голы: Русин, 16 Юрченко, 45 + 2 (пен.), Кабаев, 62, Леднев, 77

Удаление: Баенко, 55 ( "Ворскла")

"Олимпик" - "Днепр-1" 3: 2

Голы: Ду Коуту, 11 Кравчук, 69, Вантух, 81 - Когут, 4, Назаренко, 70

Удаление: Сафронов, 68 ( "Днепр")

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