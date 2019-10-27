"Десна" разгромила "Львов" и опередила "Динамо" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Десна" вышла вперед уже на 2-й минуте усилиями Дениса Фаворова. На 9-й минуте второй гол в ворота "Львова" забил Дмитрий Хлёбас. В конце первого тайма счет до разгромного довел Максим Дегтярев.
Сразу после перерыва Хлёбас оформил дубль. "Львов" забил в ответ на 61-й минуте, когда отличился Жозе Витор. На 81-й минуте львовяне остались в меньшинстве - за повторное предупреждение был удален Ренанн.
"Десна" победила "Львов" со счетом 4: 1, набрала 23 очка и вышла на второе место. Черниговцы опередили по дополнительным показателям "Динамо", которое также имеет 23 пункта и сегодня встречается с "Карпатами".
"Львов" с 8 очками идет в чемпионате Украины на последнем месте.
Чемпионат Украины
12-й тур
27 октября
"Львов" - "Десна" 1: 4
Голы: Жозе Витор, 61 - Фаворов, 2, Хлёбас, 9, 46, Дегтярев, 41
- Напомним, 26 октября в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос" .
- Также в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" разгромила "Ворсклу" , а "Олимпик" в результативном матче переиграл "Днепр-1".
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