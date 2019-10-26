"Мариуполь" победил "Колос" в чемпионате Украины
26 октября, 2019, 16:15
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь" на 39-й минуте вывел вперед Игорь Кирюханцев. На 86-й минуте второй гол в ворота "Колоса" забил Дмитрий Топалов.
"Мариуполь" победил "Колос" со счетом 2: 0, набрал 16 очков и занимает шестое место. "Колос" с 14 пунктами идет седьмым.
Чемпионат Украины
12-й тур
26 октября
"Мариуполь" - "Колос" 2: 0
Гол: Кирюханцев, 39, Топалов, 86
- 23 жотвня стало известно, что Евгений Хачериди мог перейти в Ковалевский "Колос" , который был готов платить футболисту зарплату в размере $ 30 тыс. в месяц.
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