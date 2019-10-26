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Espreso.tvСпорт"Мариуполь" победил "Колос" в чемпионате Украины

"Мариуполь" победил "Колос" в чемпионате Украины


фото: fcmariupol.com
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" на 39-й минуте вывел вперед Игорь Кирюханцев. На 86-й минуте второй гол в ворота "Колоса" забил Дмитрий Топалов.

"Мариуполь" победил "Колос" со счетом 2: 0, набрал 16 очков и занимает шестое место. "Колос" с 14 пунктами идет седьмым.

Чемпионат Украины

12-й тур

26 октября

"Мариуполь" - "Колос" 2: 0

Гол: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

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