Дешевых денег не будет. Почему НБУ повысил учетную ставку и что это даст экономике

26 января, 2018, 18:31

Ульяна Букатюк

С 26 января учетная ставка в Украине установлена на уровне 16%. Буквально за день она выросла на 1,5%. Почему регулятор так поступил и не убьет ли это решение экономический рост

Повышение на 1,5% - одно из самых высоких за последние годы. Почему НБУ прибег к столь резкому повышению и что будет с украинской экономикой после этого

Для чего это сделали

Согласно теории, повышением учетной ставки НБУ пытается “погасить” пламя инфляции, которая в течение последнего года значительно опередила прогнозируемые таргеты НБУ.

В конце 2017 года инфляция составила 13,7%, хотя в инфляционном отчете НБУ предполагал, что она не превысит 9,1%.

Сейчас инфляционные ожидания, по мнению НБУ, остаются слишком высокими, и регулятор пытается сопротивляться, как может.

Высокая ставка делает “дороже” деньги в банках. В теории, кредиты становятся дороже, а вот депозиты брать выгоднее - ведь ставки по ним растут. Таким образом регулятор рассчитывает убрать с рынка лишнюю ликвидность и тем самым несколько укрепить гривню.

Но по мнению председателя бюджетного комитета Общественного совета при Министерстве финансов Украины Тараса Козака, такой рост – сразу на 1,5% – стал довольно неожиданным.

Нацбанк дважды повышал учетную ставку в конце 2017 года. Результатом стало существенное увеличение ставок коммерческих банков по депозитам на три и шесть месяцев. Летние почти не выросли. Теперь, видимо, вырастут, предполагает Козак.

Но сможет ли НБУ остановить или затормозить инфляцию своим решением? Ведь среди причин повышения темпов роста цен доминируют факторы немонетарного характера — то есть те, влияние на которые инструментами денежно-кредитной политики является незначительным, пишет Председатель Совета НБУ Богдан Данилиш.

Интересно, что повышение ставки Председатель Совета Национального банка Данилишин раскритиковал . Об этом он заявил у себя на странице в социальной сети Facebook, отметив, что это его экспертное решение. Он выделяет следующие факторы повышения цен:

- повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- отмена с 1 июля 2017 года государственного регулирования цен на продовольственную продукцию;

- существенное снижение уровня государственной поддержки отдельных подотраслей сельского хозяйства;

- повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года, что имело следствием рост заработной платы в государственном секторе экономики, который не всегда сопровождался повышением производительности труда;

- резкое увеличение экспорта мясо-молочной продукции на фоне снижения объемов ее производства.

Экономические эксперты сходятся во мнении , что таким решением Нацбанк хотел показать свою независимость от популистских баталий, которые нарастают в стране в предвкушении будущих выборов.

Своим решением НБУ будто делает “прививку” от популизма и предостерегает от искусственного повышения расходов типа зарплат, пенсий, которые украинская экономика пока что позволить себе не может.

“При объективной невозможности стимулировать экономический рост монетарными методами надо переходить к реформам, которые позволят улучшить качество бизнес-климата и обеспечат рост”,- объясняет исполнительный директор Фонда Блайзера Олег Устенко.

Какие риски

В экономической среде повышения учетной ставки, а тем более такого резкого, не ожидали. Поэтому вчерашнее решение НБУ вызвало бурную дискуссию. Часть экспертов считает его очень рискованным.

“Повышение учетной ставки Национального банка приводит к уменьшению инфляции. Однако, жертвой при этом будет экономический рост”, - напоминает Устенко.

“В текущих условиях повышение учетной ставки не будет способствовать эффективному сдержке инфляции и может создать условия для торможения темпов роста ВВП.- пишет председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Кроме того, повышение учетной ставки НБУ будет сопровождаться повышением других ставок, в том числе по депозитным сертификатам, следствием чего станут большие процентные расходы НБУ по этим сертификатам и более низкая его прибыль, подлежащая перечислению в Государственный бюджет Украины.

Таким образом, попытки Правления НБУ сдержать инфляцию с помощью очередного повышения учетной ставки могут привести к комплексу негативных последствий, среди которых наиболее значимые:

- торможение экономического роста из-за снижения спроса на кредиты предприятиями реального сектора экономики;

- рост потребительских цен из-за трансляции повышение затрат на уплату процентов по банковским кредитам в оптовые и розничные цены.

“Считаю, что решение Правления Национального банка Украины о повышении учетной ставки до 16% годовых, будет иметь преимущественно негативные последствия для экономического роста и ценовой стабильности”, - предостерегает эксперт.





