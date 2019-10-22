Юнкер о Brexit: это была пустая трата времени и энергии
22 октября, 2019, 16:05
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии"
Об этом Юнкер заявил во вторник в Европарламенте, комментируя очередное затягивание Brexit.
"Я жалею о том, что Brexit помешал мне потратить свой пятилетний мандат на эффективное служение гражданам союза", - цитирует Юнкера Reuters.
Глава ЕК добавил, что Брюссель окончательно одобрит сделку по Brexit только после того, как она будет поддержана британским парламентом.
- Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
- Саммит ЕС принял новую сделку, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по соглашению Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
- Глава Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, однако Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочку Brexit.
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