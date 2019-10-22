Юнкер о Brexit: это была пустая трата времени и энергии

22 октября, 2019, 16:05

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии"

Об этом Юнкер заявил во вторник в Европарламенте, комментируя очередное затягивание Brexit.

"Я жалею о том, что Brexit помешал мне потратить свой пятилетний мандат на эффективное служение гражданам союза", - цитирует Юнкера Reuters.

Глава ЕК добавил, что Брюссель окончательно одобрит сделку по Brexit только после того, как она будет поддержана британским парламентом.