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Espreso.tvМирЮнкер о Brexit: это была пустая трата времени и энергии

Юнкер о Brexit: это была пустая трата времени и энергии


фото: reuters
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии"

Об этом Юнкер заявил во вторник в Европарламенте, комментируя очередное затягивание Brexit.

"Я жалею о том, что Brexit помешал мне потратить свой пятилетний мандат на эффективное служение гражданам союза", - цитирует Юнкера Reuters.

Глава ЕК добавил, что Брюссель окончательно одобрит сделку по Brexit только после того, как она будет поддержана британским парламентом.

  • Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
  • Саммит ЕС принял новую сделку, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по соглашению Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
  • Глава Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, однако Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочку Brexit.
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