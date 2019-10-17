17 октября, 2019, 14:17

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о "большой" новое соглашение по Brexit, и призвал законодателей утвердить ее в выходные

Об этом он написал в Twitter.

"У нас есть прекрасная новое соглашение, которое возвращает контроль", - сообщил Джонсон.

"Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетов, таких как стоимость проживания, здравоохранение, насильственная преступность и нашу окружающую среду", - добавил он.

We've got a great new deal that takes back control - now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living , the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl - Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17 2019

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Где есть воля, там есть соглашение - у нас есть! Это справедливая и сбалансированная соглашение для ЕС и Великобритании, и это соответствует нашему обязательству найти решение. Я рекомендую Совету ЕС одобрить это соглашение ".

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It's a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 - Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17 2019

Сегодня в Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором лидеры государств обсудят текст нового соглашения.

Как пишет Euractiv, источники в Европейском парламенте, знакомые с этим вопросом, сообщили, что соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет парламента в понедельник и на полное пленарное заседание в следующий четверг.

Источники подтвердили, что остается вопрос о режиме НДС, применяемый к Северной Ирландии. Между тем самая крупная партия Северной Ирландии "Демократическая юнионистская партия" подтвердила, что не поддерживает соглашение Джонсона и ЕС из-за беспокойства по поводу вопросов "таможни" и "НДС".

По данным Reuters, Джонсон пошел на значительные уступки в вопросе ирландского границы, в частности, договоренность об учреждении пограничной таможенной службы в Ирландском море.

Евросоюз и Великобритания должны утвердить соглашение до 31 октября.