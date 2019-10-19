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Espreso.tvМирДжонсон настаивает на выходе Великобритании из ЕС, несмотря на решение парламента об отсрочке

Джонсон настаивает на выходе Великобритании из ЕС, несмотря на решение парламента об отсрочке


фото: ad.nl
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на выходе из Евросоюза, несмотря на решение парламента о новой отсрочке

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Несмотря на решение депутатов Палаты общин требовать от премьер-министра Бориса Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, глава британского правительства настаивает на том, чтобы страна покинула ЕС 31 октября.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня это сделать", - сказал Джонсон.

Премьер добавил, что в течение следующей недели правительство представит проекты законов, необходимых для выхода из ЕС.

"Я буду делать все, что могу, для того, чтобы Brexit состоялся 31 октября", - отметил Джонсон.

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