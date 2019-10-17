Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit
Об этом говорится в выводах саммита ЕС, который проходит 17-18 октября в Брюсселе, передает УНИАН.
"Европейский Совет одобряет Соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии", - говорится в выводах.
Совет приглашает Европейскую комиссию и Европейский парламент осуществить необходимые шаги, чтобы соглашение вступило в силу с 1 ноября этого года с той целью, чтобы обеспечить упорядоченный выход. Также сказано, что Европейский совет одобрил Политическую декларацию, которая определяет рамки будущих отношений между ЕС и Британией.
Подчеркивается, что Совет ЕС подтверждает настрой Евросоюза иметь как можно близко партнерство с Британией в будущем в соответствии с Политической декларации.
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