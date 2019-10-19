Британский парламент проголосовал за новую отсрочку Brexit
19 октября, 2019, 17:45
Палата общин британского парламента проголосовала за новую отсрочку выхода Великобритании из Европейского союза
Об этом со ссылкой на BBС сообщает "Укринформ".
В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit была принята поправка, внесенная исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предполагающая новую отсрочку Brexit. За поправку проголосовали 322 депутата, против - 306.
Таким образом, решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок 31 октября.
Теперь, по закону, премьер-министр Борис Джонсон должен отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit по крайней мере на три месяца.
- Напомним, 17 октября Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о согласовании нового соглашения по Brexit.
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