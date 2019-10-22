Джонсон делает последнюю попытку провести Brexit-соглашение через парламент

22 октября, 2019, 11:05

Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о выходе страны из Евросоюза, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства с ЕС

Об этом сообщает телеканал Sky News .

Документ содержит 110 страниц, а пояснения к нему занимают еще 125 страниц. Вечером понедельника, 21 октября, депутаты приступили к первому чтению законопроекта. Кабмин выделил на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня, чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября.

После этого документ рассмотрит Палата лордов, затем его передадут на подпись королеве Елизавете II.

В тексте законопроекта есть пункт о том, что он может быть принят в рекордно короткие сроки, хотя на рассмотрение парламентом международных договоренностей должно отводиться минимум 21 день.

В другом пункте законопроекта отменяется необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении соглашения с ЕС. Правительство объясняет, что соглашение будет считаться одобренным парламентом по факту принятия закона во втором чтении, которое должно состояться уже во вторник.

Однако для утверждения документа может возникнуть ряд препятствий. Так, парламентарии во вторник, 22 октября, могут обжаловать сам график, на котором настаивает правительство. Некоторые парламентарии уже заявляют, что нельзя принимать такой важный закон за три дня.

Также могут возникнуть поправки к закону, которые захочет внести оппозиция. Часть из поправок будет предложена уже перед вторым чтением, однако ожидается, что основные внесут перед третьим, которое ожидается в среду или четверг.

Также оппозиция может попытаться привязать одобрение законопроекта к проведению досрочных выборов в парламент, повторного референдума о Brexit или изменения условия соглашения с ЕС, добиваясь сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. Таким образом Кабмин сам может снять документ с голосования.

Если законопроект во втором чтении отклонят или в его текст внесут существенные поправки, то это может означать отсрочку Brexit на несколько месяцев.