Турция угрожает возобновить операцию в Сирии через 35 часов

21 октября, 2019, 12:55

ВС Турции восстановят действия в рамках операции "Источник мира" в Сирии через 35 часов, если не будут выполнены предварительные договоренности и курды не оставят зону безопасности

Об этом заявил министр иностранных дел Турцию Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на TRT World Forum 2019, который стартовал сегодня в Стамбуле, сообщает Укринформ.

"Согласно договоренности, в течение 120 часов все элементы должны быть удалены. Если этого не произойдет в течение следующих 35 часов, операция начнется снова", - сказал министр.