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Espreso.tvМирТурция угрожает возобновить операцию в Сирии через 35 часов

Турция угрожает возобновить операцию в Сирии через 35 часов


фото: reuters
ВС Турции восстановят действия в рамках операции "Источник мира" в Сирии через 35 часов, если не будут выполнены предварительные договоренности и курды не оставят зону безопасности

Об этом заявил министр иностранных дел Турцию Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на TRT World Forum 2019, который стартовал сегодня в Стамбуле, сообщает Укринформ.

"Согласно договоренности, в течение 120 часов все элементы должны быть удалены. Если этого не произойдет в течение следующих 35 часов, операция начнется снова", - сказал министр.

  • Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
  • В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
  • А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
  • 19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.
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