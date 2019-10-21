Турция угрожает возобновить операцию в Сирии через 35 часов
21 октября, 2019, 12:55
ВС Турции восстановят действия в рамках операции "Источник мира" в Сирии через 35 часов, если не будут выполнены предварительные договоренности и курды не оставят зону безопасности
Об этом заявил министр иностранных дел Турцию Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на TRT World Forum 2019, который стартовал сегодня в Стамбуле, сообщает Укринформ.
"Согласно договоренности, в течение 120 часов все элементы должны быть удалены. Если этого не произойдет в течение следующих 35 часов, операция начнется снова", - сказал министр.
- Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
- В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
- А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
- 19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.
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