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Espreso.tvМирЛидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии

Лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковали президента Дональда Трампа за согласие отказаться от недавно объявленных санкций против Турции в рамках соглашения о прекращении огня в Сирии

Об этом говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

"Решение президента отменить санкции против Турции за жестокое нападение на наших курдских партнеров в обмен на фиктивное прекращения огня серьезно подрывает доверие к внешней политике Америки и посылает опасный сигнал нашим союзникам и противникам, что нашему слову нельзя доверять", - говорится в заявлении.

По их мнению, президент Турции Реджеп Эрдоган "не отказался ни от чего", тем временем "Трамп дал ему все".

"Это соглашение также не делает ничего, чтобы остановить тысячи заключенных ИГИЛ от побега, и показывает полное отсутствие стратегии президента относительно победы над ИГ. Говорить, что Турция и Сирия будут охранять заключенных, возмутительно и ставит под угрозу нашу национальную безопасность. Идил -прежнему представляет угрозу, конечно, теперь больше, чем до того, как президент Трамп дал Эрдогану зеленый свет для вторжения в Сирию ", - заявили конгрессмены.

Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.

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