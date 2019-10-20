Курды в Сирии согласились отвести войска от границы с Турцией
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Один из лидеров сил сирийских курдов Редур Халил заявил, что подконтрольные ему группы выйдут из пограничного района на северо-востоке Сирии, чтобы выполнить предложенное США соглашение о прекращении огня.
Один из руководителей "Сирийских демократических сил" (SDF), которые получали американское оружие для борьбы против группировки "Исламское государство", заявил 19 октября, что курдские войска отойдут назад на 30 км от турецко-сирийской границы на участке длиной 120 км между городами Рас -ель-Айн и Тал-Айбад, если разрешена эвакуация из этих городов.
Это заявление является со стороны SDF первым публичным признанием возможности ухода с ныне подконтрольных курдам территорий.
- Напомним, Трамп написал письмо Эрдогану, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию и "не быть дураком".
- Эрдоган выбросил письмо Трампа на помойку. В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.
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