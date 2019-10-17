"Это не прекращение огня", - глава МИД Туречинны о договоренности со США

17 октября, 2019, 22:39

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнутое соглашение со США о приостановлении военной операции "Источник мира" в Сирии не является прекращением огня

Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

По его словам, Турция достигла желаемого результата в ходе переговоров со США о Сирии.

"Мы приостановим операцию "Источник мира" для вывода Отрядов народной самообороны (YPG) в течение 120 часов, это не прекращение огня", - заявил министр.

Глава турецкой дипломатии добавил, что страны договорились об изъятии тяжелого вооружения, находящегося в руках у YPG, а также о ликвидации позиций и укреплений курдов.

По словам Чавушоглу, примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы будет создана зона безопасности для курдских формирований.