Турция дала согласие на приостановление операции в Сирии, - Пенс
17 октября, 2019, 21:50
Турция согласилась приостановить военную операцию "Источник мира" против курдов на севере Сирии
Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает BBC .
По его словам, в течение 5 дней Америка обеспечит вывод Отрядов Народной самообороны курдов с пограничной зоны.
- Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет сдерживать турецкую агрессию "всеми возможными законными средствами"
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