Турция дала согласие на приостановление операции в Сирии, - Пенс

17 октября, 2019, 21:50

Турция согласилась приостановить военную операцию "Источник мира" против курдов на севере Сирии

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает BBC .

По его словам, в течение 5 дней Америка обеспечит вывод Отрядов Народной самообороны курдов с пограничной зоны.