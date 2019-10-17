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Espreso.tvОбществоТурция дала согласие на приостановление операции в Сирии, - Пенс

Турция дала согласие на приостановление операции в Сирии, - Пенс

Турция согласилась приостановить военную операцию "Источник мира" против курдов на севере Сирии

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает BBC .

По его словам, в течение 5 дней Америка обеспечит вывод Отрядов Народной самообороны курдов с пограничной зоны.

 

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