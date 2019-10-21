Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по поводу Brexit-соглашения
21 октября, 2019, 19:24
Спикер парламента Великобритании Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение о Brexit, чем существенно увеличил шансы "жесткого" выхода Британии из Европейского Союза
Об этом сообщает BBC.
Объясняя свое решение, Беркоу заявил, что соглашение нельзя еще раз выносить на голосование, поскольку это то же самое предложение, которое было представлено для рассмотрения в субботу, 19 октября.
Аргумент, что ситуация изменилась из-за писем об отсрочке Brexit, которые премьер-министр Борис Джонсон отправил в Брюссель на выходных, спикер назвал неубедительным.
- Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
- Саммит ЕС принял новую сделку, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по поводу соглашения Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
- Глава Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, однако Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочку Brexit.
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