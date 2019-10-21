Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО
21 октября, 2019, 11:43
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за проведения на территории Сирии военной операции против курдов
Об этом сообщает Teller Report.
Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.
"Евросоюз ничего не делает по военной операции Турции в Сирии", - заявила Ле Пен.
Политик также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.
- Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
- В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
- А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
- 19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.
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