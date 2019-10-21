21 октября, 2019, 11:43

Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за проведения на территории Сирии военной операции против курдов

Об этом сообщает Teller Report.

Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.

"Евросоюз ничего не делает по военной операции Турции в Сирии", - заявила Ле Пен.

Политик также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.