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Espreso.tvМирМарин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО

Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО


фото: reuters
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за проведения на территории Сирии военной операции против курдов

Об этом сообщает Teller Report.

Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.

"Евросоюз ничего не делает по военной операции Турции в Сирии", - заявила Ле Пен.

Политик также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.

  • Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
  • В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
  • А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
  • 19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.
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