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Espreso.tvМирКурды начали эвакуацию из окруженного сирийского пограничного города

Курды начали эвакуацию из окруженного сирийского пограничного города


фото: reuters
Курдские бойцы и гражданские люди начали эвакуацию из осажденного сирийского города в рамках соглашения о пятидневное прекращения огня и вывода курдских сил из "зоны безопасности"

Об этом сообщает АР.

Курдские боевики и гражданские лица начали выезжать в автоколоннах. Местный чиновник в Рас-аль-Айн сообщил, что не уверен, будет ли эвакуация завершена в воскресенье.

Соглашение о прекращении огня требует, чтобы курдские боевики покинули приграничный район, который называют "безопасной зоной". Курдские мирные жители также бегут, потому что боятся, что без защиты курдских боевиков, начнутся убийства со стороны сирийских сил, поддерживаемых Турцией.

  • Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
  • В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
  • А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
  • 19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.
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