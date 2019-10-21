Курды начали эвакуацию из окруженного сирийского пограничного города

21 октября, 2019, 12:52

Курдские бойцы и гражданские люди начали эвакуацию из осажденного сирийского города в рамках соглашения о пятидневное прекращения огня и вывода курдских сил из "зоны безопасности"

Об этом сообщает АР.

Курдские боевики и гражданские лица начали выезжать в автоколоннах. Местный чиновник в Рас-аль-Айн сообщил, что не уверен, будет ли эвакуация завершена в воскресенье.

Соглашение о прекращении огня требует, чтобы курдские боевики покинули приграничный район, который называют "безопасной зоной". Курдские мирные жители также бегут, потому что боятся, что без защиты курдских боевиков, начнутся убийства со стороны сирийских сил, поддерживаемых Турцией.