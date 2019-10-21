ЕС готов отсрочить Brexit до февраля, - СМИ
Об этом сообщает Times .
"Европейский Союз отложит Brexit до февраля, если Борис Джонсон будет не в состоянии провести свое соглашение через парламент на этой неделе", - сообщает газета.
Дипломатические источники говорят, что задержка может быть "переменной", то есть Британия может оставить ЕС и ранее, 1 или 15 ноября, декабря или января, если соглашение будет ратифицировано до окончания срока продления.
Впрочем, ни одно решение не будет принято до вторника, пока правительства ЕС не смогут оценить шансы на то, что договор пройдет через парламент. Если премьер-министр столкнется с серьезными проблемами или депутаты заставят провести повторный референдум, тогда страны во главе с Германией будут настаивать на длительном продолжении, возможно, до июня следующего года.
- Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
- Саммит ЕС принял новое соглашение, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по соглашению Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
- Глава Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, но Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочку Brexit.
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