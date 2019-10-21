ЕС готов отсрочить Brexit до февраля, - СМИ

21 октября, 2019, 10:19

ЕС готов пойти навстречу Лондону и продолжить процесс Brexit-та еще на 3 месяца

Об этом сообщает Times .

"Европейский Союз отложит Brexit до февраля, если Борис Джонсон будет не в состоянии провести свое соглашение через парламент на этой неделе", - сообщает газета.

Дипломатические источники говорят, что задержка может быть "переменной", то есть Британия может оставить ЕС и ранее, 1 или 15 ноября, декабря или января, если соглашение будет ратифицировано до окончания срока продления.

Впрочем, ни одно решение не будет принято до вторника, пока правительства ЕС не смогут оценить шансы на то, что договор пройдет через парламент. Если премьер-министр столкнется с серьезными проблемами или депутаты заставят провести повторный референдум, тогда страны во главе с Германией будут настаивать на длительном продолжении, возможно, до июня следующего года.