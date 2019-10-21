Джонсон настаивает на повторном голосовании по Brexit-соглашению

21 октября, 2019, 11:15

В понедельник правительство Великобритании сделает вторую попытку провести голосование по Brexit, в ходе которого премьер-министр страны призывает депутатов прямо одобрить или выступить против соглашения с Брюсселем

Об этом сообщает ВВС.

"Парламент нуждается в прямом голосовании по соглашению - хотят ли депутаты уважать референдум так, как они утверждают ... или они вообще хотят сорвать и отменить Brexit?", - заявил Джонсон.

Согласно заявлению Даунинг-стрит, "поправка относительно задержки Летвина превратила субботу в бессмысленное голосования и не позволила депутатам и общественности покончить с неопределенностью".

Также во время заседания Палаты общин в понедельник правительство планирует представить законодательство, необходимое для реализации соглашения о Brexit, - законопроект об отзыве средств.