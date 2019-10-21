Джонсон настаивает на повторном голосовании по Brexit-соглашению
21 октября, 2019, 11:15
В понедельник правительство Великобритании сделает вторую попытку провести голосование по Brexit, в ходе которого премьер-министр страны призывает депутатов прямо одобрить или выступить против соглашения с Брюсселем
Об этом сообщает ВВС.
"Парламент нуждается в прямом голосовании по соглашению - хотят ли депутаты уважать референдум так, как они утверждают ... или они вообще хотят сорвать и отменить Brexit?", - заявил Джонсон.
Согласно заявлению Даунинг-стрит, "поправка относительно задержки Летвина превратила субботу в бессмысленное голосования и не позволила депутатам и общественности покончить с неопределенностью".
Также во время заседания Палаты общин в понедельник правительство планирует представить законодательство, необходимое для реализации соглашения о Brexit, - законопроект об отзыве средств.
- Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
- Саммит ЕС приняло новое соглашение, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по соглашению Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
- Председатель Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, от нак Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочка Brexit.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха