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Espreso.tvМирДжонсон настаивает на повторном голосовании по Brexit-соглашению

Джонсон настаивает на повторном голосовании по Brexit-соглашению


фото: reuters
В понедельник правительство Великобритании сделает вторую попытку провести голосование по Brexit, в ходе которого премьер-министр страны призывает депутатов прямо одобрить или выступить против соглашения с Брюсселем

Об этом сообщает ВВС.

"Парламент нуждается в прямом голосовании по соглашению - хотят ли депутаты уважать референдум так, как они утверждают ... или они вообще хотят сорвать и отменить Brexit?", - заявил Джонсон.

Согласно заявлению Даунинг-стрит, "поправка относительно задержки Летвина превратила субботу в бессмысленное голосования и не позволила депутатам и общественности покончить с неопределенностью".

Также во время заседания Палаты общин в понедельник правительство планирует представить законодательство, необходимое для реализации соглашения о Brexit, - законопроект об отзыве средств.

  • Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
  • Саммит ЕС приняло новое соглашение, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по соглашению Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
  • Председатель Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, от нак Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочка Brexit.
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