Брюссель начал консультации с правительствами 27 стран об отсрочке Brexit
Об этом в понедельник на брифинге заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает Укринформ.
"Мы приняли во внимание результаты голосования в Палате представителей в субботу, а также запрос от Великобритании продлить срок применения статьи 50 (Соглашения ЕС, по выходу страны-члена) до 31 января 2020 года. Президент (Европейского Совета) Туск сейчас проводит консультации с лидерами 27 стран. Сейчас это, прежде всего, дело Великобритании - объяснить собственные следующие шаги. Мы со своей стороны будем очень внимательно следить за развитием событий в Лондоне на следующей неделе", - сказала Андреева.
При этом она отметила, что Европейский Союз уже начал формальный процесс ратификации Соглашения. В этом контексте главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в воскресенье сообщил о текущем состоянии дел в процессе выхода Великобритании из ЕС послов ЕС в Брюсселе, сегодня во второй половине дня он встретится с членами Рабочей группы Европарламента по Brexit и уже во вторник предоставит обновленную информацию коллегии Еврокомиссии, которая встретится в Страсбурге.
Отвечая на вопрос журналистов, Андреева уточнила, что запрос на продление действия статьи 50 был сделан Постоянным представителем Великобритании при ЕС, но форма поступления такого запроса не меняет его сути. Президент Европейского Совета Дональд Туск подтвердил получение письма и начал формальные консультации с правительствами 27 стран ЕС по этому запросу.
- Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
- Саммит ЕС принял новую сделку, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по поводу соглашения Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
- Председатель Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, однако Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочку Brexit.
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