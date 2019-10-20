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Espreso.tvСпорт"Олимпик" победил "Ворсклу" в чемпионате Украины

"Олимпик" победил "Ворсклу" в чемпионате Украины


фото: olimpik.com.ua
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" на своем поле победил "Ворсклу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче, который состоялся в Киеве, счет на 68-й минуте открыл французский нападающий "Олимпика" Максим Ду Коуту. Дончане увеличили преимущество на 76-й минуте усилиями Павла Лукьянчука.

"Олимпик" победил "Ворсклу" со счетом 2: 0, набрал 8 очков и поднялся на 10-ю позицию. "Ворскла" также имеет 8 пунктов и идет 11-й.

Чемпионат Украины

11-й тур

20 октября

"Олимпик" - "Ворскла" 2: 0

Голы: Ду Коуту, 68, Лукьянчук, 76

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