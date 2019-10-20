"Олимпик" победил "Ворсклу" в чемпионате Украины
20 октября, 2019, 21:21
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" на своем поле победил "Ворсклу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче, который состоялся в Киеве, счет на 68-й минуте открыл французский нападающий "Олимпика" Максим Ду Коуту. Дончане увеличили преимущество на 76-й минуте усилиями Павла Лукьянчука.
"Олимпик" победил "Ворсклу" со счетом 2: 0, набрал 8 очков и поднялся на 10-ю позицию. "Ворскла" также имеет 8 пунктов и идет 11-й.
Чемпионат Украины
11-й тур
20 октября
"Олимпик" - "Ворскла" 2: 0
Голы: Ду Коуту, 68, Лукьянчук, 76
- Напомним, 18 октября в первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поглумился над коваливским "Колосом" и забил 6 голов.
- 19 октября "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с двумя удалениями и пенальти.
- Также в 11-м туре "Заря" на своем поле победила "Десну" , уступая после первого тайма.
- Кроме этого, "Мариуполь" победил "Днепр-1" на своем поле.
- Между тем, "Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице.
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