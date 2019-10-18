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Espreso.tvСпорт"Шахтер" разгромил "Колос" в матче чемпионата Украины

"Шахтер" разгромил "Колос" в матче чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
В первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поиздевался над ковалевским "Колосом", забив 6 голов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины

11-й тур

18 октября

Харьков, стадион "Металлист"

"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка) 6:0

Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 31 Тайсон, 43, 45

"Шахтер": Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Марлос, 63), Патрик (Антонио, 46), Коваленко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес (Борячук, 72)

"Колос": Яшков, Мигунов (Черноморец, 46), Сахневич, Парамонов, Смирный, Волков, Ильин (Морозко, 46), Костышин, Нехтий (Лысенко, 65), Рябов, Милько

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