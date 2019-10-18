"Шахтер" разгромил "Колос" в матче чемпионата Украины
18 октября, 2019, 20:51
В первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поиздевался над ковалевским "Колосом", забив 6 голов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины
11-й тур
18 октября
Харьков, стадион "Металлист"
"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка) 6:0
Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 31 Тайсон, 43, 45
"Шахтер": Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Марлос, 63), Патрик (Антонио, 46), Коваленко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес (Борячук, 72)
"Колос": Яшков, Мигунов (Черноморец, 46), Сахневич, Парамонов, Смирный, Волков, Ильин (Морозко, 46), Костышин, Нехтий (Лысенко, 65), Рябов, Милько
- 6 октября, в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти.
- 6 октября, в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях победил "Днепр-1" и получил десятую подряд победу в турнире.
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1:2.
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