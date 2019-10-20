"Мариуполь" вырвал победу у "Днепра-1" в чемпионате Украины
20 октября, 2019, 16:06
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" победил "Днепр-1" на своем поле
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол "Мариуполь" забил в конце матча - на 82-й минуте. Отличился Валерий Федорчук.
"Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 1: 0, набрал 13 очков и занимает седьмую позицию. "Днепр-1" с 11 пунктами идет восьмым.
Чемпионат Украины
11-й тур
20 октября
"Мариуполь" - "Днепр-1" 1: 0
Гол: Федорчук, 82
- Напомним, 18 октября в первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поиздевался над коваливским "Колосом" и забил 6 голов.
- 19 октября "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с двумя удалениями и пенальти.
- Также в 11-м туре "Заря" на своем поле победила "Десну", уступая после первого тайма.
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