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Espreso.tvСпорт"Мариуполь" вырвал победу у "Днепра-1" в чемпионате Украины

"Мариуполь" вырвал победу у "Днепра-1" в чемпионате Украины


фото: fcmariupol.com
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" победил "Днепр-1" на своем поле

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победный гол "Мариуполь" забил в конце матча - на 82-й минуте. Отличился Валерий Федорчук.

"Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 1: 0, набрал 13 очков и занимает седьмую позицию. "Днепр-1" с 11 пунктами идет восьмым.

Чемпионат Украины

11-й тур

20 октября

"Мариуполь" - "Днепр-1" 1: 0

Гол: Федорчук, 82

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