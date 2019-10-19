"Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с 2-мя пенальти и удалениями
19 октября, 2019, 16:22
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с двумя удалениями и пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Карпаты" упустили шанс выйти вперед на 8-й минуте, когда Алексей Гуцуляк не реализовал пенальти. На 44-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после удаления Назара Вербного.
"Львов" мог воспользоваться численным преимуществом на 75-й минуте, однако Жозе Витор также не забил одиннадцатиметровый. На 80-й минуте составы команд стали равными после удаления Рафаэла Сабину.
Матч завершился вничью 0:0. "Карпаты" имеют 9 очков и идут в турнирной таблице девятым. "Львов" с 8 пунктами -11-й.
Чемпионат Украины
11-й тур
19 октября
"Карпаты" - "Львов" 0:0
Удаление: Вербный, 44 - Рафаэл Сабину, 80
Нереализованные пенальти: Гуцуляк, 8 - Жозе Витор, 75
- Напомним, 18 октября в первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поиздевался над ковалевским "Колосом" и забил 6 голов.
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