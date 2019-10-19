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Espreso.tvСпорт"Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с 2-мя пенальти и удалениями

"Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с 2-мя пенальти и удалениями


фото: fckarpaty.com
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с двумя удалениями и пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Карпаты" упустили шанс выйти вперед на 8-й минуте, когда Алексей Гуцуляк не реализовал пенальти. На 44-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после удаления Назара Вербного.

"Львов" мог воспользоваться численным преимуществом на 75-й минуте, однако Жозе Витор также не забил одиннадцатиметровый. На 80-й минуте составы команд стали равными после удаления Рафаэла Сабину.

Матч завершился вничью 0:0. "Карпаты" имеют 9 очков и идут в турнирной таблице девятым. "Львов" с 8 пунктами -11-й.

Чемпионат Украины

11-й тур

19 октября

"Карпаты" - "Львов" 0:0

Удаление: Вербный, 44 - Рафаэл Сабину, 80

Нереализованные пенальти: Гуцуляк, 8 - Жозе Витор, 75

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