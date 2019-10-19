 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Заря" провела камбэк в матче против "Десны"

"Заря" провела камбэк в матче против "Десны"


фото: twitter
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Десну", уступая после первого тайма

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" повела в счете на 17-й минуте, благодаря голу Максима Дегтярева.

"Заре" удалось избежать поражения в конце матча. На 81-й минуте отличился Богдан Леднев. Победу команде Виктора Скрипника на 85-й минуте принес Владлен Юрченко, который реализовал пенальти.

"Заря" победила "Десну" со счетом 2:1, набрала 19 очков и идет в турнирной таблице пятой. "Десна" с 20 пунктами осталась второй.

Чемпионат Украины

11-й тур

19 октября

"Заря" - "Десна" 2:1

Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 (пен.) - Дегтярев, 17

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать