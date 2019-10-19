"Заря" провела камбэк в матче против "Десны"

19 октября, 2019, 19:05

В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Десну", уступая после первого тайма

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" повела в счете на 17-й минуте, благодаря голу Максима Дегтярева.

"Заре" удалось избежать поражения в конце матча. На 81-й минуте отличился Богдан Леднев. Победу команде Виктора Скрипника на 85-й минуте принес Владлен Юрченко, который реализовал пенальти.

"Заря" победила "Десну" со счетом 2:1, набрала 19 очков и идет в турнирной таблице пятой. "Десна" с 20 пунктами осталась второй.

Чемпионат Украины

11-й тур

19 октября

"Заря" - "Десна" 2:1

Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 (пен.) - Дегтярев, 17