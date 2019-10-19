"Заря" провела камбэк в матче против "Десны"
19 октября, 2019, 19:05
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Десну", уступая после первого тайма
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Десна" повела в счете на 17-й минуте, благодаря голу Максима Дегтярева.
"Заре" удалось избежать поражения в конце матча. На 81-й минуте отличился Богдан Леднев. Победу команде Виктора Скрипника на 85-й минуте принес Владлен Юрченко, который реализовал пенальти.
"Заря" победила "Десну" со счетом 2:1, набрала 19 очков и идет в турнирной таблице пятой. "Десна" с 20 пунктами осталась второй.
Чемпионат Украины
11-й тур
19 октября
"Заря" - "Десна" 2:1
Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 (пен.) - Дегтярев, 17
- Напомним, 18 октября в первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поиздевался над ковалевским "Колосом" и забил 6 голов.
- В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с двумя удалениями и пенальти.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха