"Никакая она не "девочка "": журналист Яневский подал в суд на бездействие следователя по толкотне Мендель
Об этом Яневский сообщил в Facebook.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед журналистами за такое поведение своего пресс-секретаря.
"Начал неделю с доброго дела - подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу " девочка " Мендель vs журналисты. Никакая она не" девочка ", а должностное лицо. Но об этом позже. Сегодня о том, что этого кейса и могло не быть , если бы а) "девочка" не распускала руки б) ее шеф снял трубку и извинился бы перед журналистами, ведь "короны" на голове, по его словам, он не имеет ", - пояснил журналист.
Ранее Яневский написал на Мендель заявление за препятствование Андрушко с применением физической силы.
Президент Зеленский во время пресс-марафона заявил , что "девочку в этом случае будет защищать".
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