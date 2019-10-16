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Espreso.tvОбщество"Никакая она не "девочка "": журналист Яневский подал в суд на бездействие следователя по толкотне Мендель

"Никакая она не "девочка "": журналист Яневский подал в суд на бездействие следователя по толкотне Мендель


фото: radiosvoboda
Украинский журналист и историк Даниил Яневский подал иск в суд относительно бездеятельности следователя в расследовании препятствования журналистской деятельности с применением физической силы пресс-секретаря президента Юлии Мендель в отношении журналиста "Радио Свободы" Сергея Андрушко

Об этом Яневский сообщил в Facebook.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед журналистами за такое поведение своего пресс-секретаря.

"Начал неделю с доброго дела - подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу " девочка " Мендель vs журналисты. Никакая она не" девочка ", а должностное лицо. Но об этом позже. Сегодня о том, что  этого кейса и могло не быть , если бы а) "девочка" не распускала руки б) ее шеф снял трубку и извинился бы перед журналистами, ведь "короны" на голове, по его словам, он не имеет ", - пояснил журналист.

Ранее Яневский написал на Мендель заявление за препятствование Андрушко с применением физической силы.

Президент Зеленский во время пресс-марафона заявил , что "девочку в этом случае будет защищать".

 

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