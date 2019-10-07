Журналист Яневский написал на Мендель заявление в полицию о совершении уголовного преступления

7 октября, 2019, 16:56

Украинский журналист и историк Даниил Яневский подал заявление в полицию о совершении уголовного преступления спикером Офиса президента Украины Юлией Мендель

Об этом Яневский написал в Facebook.

Заявитель сообщает правоохранителям, что Мендель помешала журналисту "Радио Свобода" и Первого Общественного телеканала Сергею Андрушко задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, применив при этом физическую силу.

"Пресс-секретарем, вопреки установленным ее должностным обязанностям, которые определены Положением о Пресс-службе Президента Украины, допущено действия, не имеющие ничего общего с организацией освещения деятельности Президента Украины и обеспечения его связей со средствами массовой информации и созданию для журналистов благоприятных условий для работы. Более того, действия пресс-секретаря Президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарем допущено умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Совершив нападение на журналиста, должностное лицо Мендель Ю.В. с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, сделала невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении.

При этом Яневский отметил, что Мендель уже не первый раз замечают за препятствием деятельности журналистов.

"15 сентября 2019 года она оттолкнула журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера от Президента Украины, чем помешала Главе государства завершить ответ на вопрос, а журналисту - выполнять свои профессиональные обязанности. Вышеуказанное свидетельствует о систематическом характере противоправной деятельности должностного лица, что угрожает интересам государства, общества, основам и принципам гражданского общества, создает негативный образ государства Украина за рубежом ", - добавил Яневский.