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Espreso.tvОбщество"Девочку в этом случае буду защищать": Зеленский о ситуации с Мендель и журналистом Андрушко

"Девочку в этом случае буду защищать": Зеленский о ситуации с Мендель и журналистом Андрушко


фото: radiosvoboda
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не имела права толкать журналиста "Схем" Сергея Андрушко, но это можно объяснить ее изможденностью

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Я Андрушко видел много раз, он журналист. Мне кажется, он ведет себя не очень корректно (несколько раз видел). Мужчина так не должен относиться к женщине или девушке. Он здоровый человек. Он нападает, действительно, он прыгает. Я всегда охранникам кричал , чтобы они уходили, когда подходил Андрушко, потому что он может зашибить, а они начнут реагировать, когда им покажется, что мне что-то угрожает. Надо иметь хоть какую-то этику. Я считаю, что он очень часто вел себя неэтично ", - пояснил свою позицию Зеленский.

По словам президента, Мендель не имела права так реагировать как пресс-секретарь, "но уже была эмоциональная усталость, она не зло, она человек, она пресс-секретарь, она вышла из журналистской профессии".

"Сейчас я ее защищаю. Мы все люди, мы все ошибаемся. Девочку, в этом случае, буду защищать", - заверил он.

  • Напомним, Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот ставил президенту Владимиру Зеленскому вопрос относительно председателя Офиса президента Андрея Богдана.
  • Группа украинских журналистов требует уволить Мендель .
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