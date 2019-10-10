"Девочку в этом случае буду защищать": Зеленский о ситуации с Мендель и журналистом Андрушко
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
"Я Андрушко видел много раз, он журналист. Мне кажется, он ведет себя не очень корректно (несколько раз видел). Мужчина так не должен относиться к женщине или девушке. Он здоровый человек. Он нападает, действительно, он прыгает. Я всегда охранникам кричал , чтобы они уходили, когда подходил Андрушко, потому что он может зашибить, а они начнут реагировать, когда им покажется, что мне что-то угрожает. Надо иметь хоть какую-то этику. Я считаю, что он очень часто вел себя неэтично ", - пояснил свою позицию Зеленский.
По словам президента, Мендель не имела права так реагировать как пресс-секретарь, "но уже была эмоциональная усталость, она не зло, она человек, она пресс-секретарь, она вышла из журналистской профессии".
"Сейчас я ее защищаю. Мы все люди, мы все ошибаемся. Девочку, в этом случае, буду защищать", - заверил он.
- Напомним, Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот ставил президенту Владимиру Зеленскому вопрос относительно председателя Офиса президента Андрея Богдана.
- Группа украинских журналистов требует уволить Мендель .
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