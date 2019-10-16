Колоссальный успех: Блохин отреагировал на выход сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает SportArena .
"Выход на Евро - это колоссальный успех для сборной Украины и радость для всей страны. Но вот результат матча с Португалией я бы для себя неожиданным не назвал. Португальцы плохо играли в первом тайме. Им повезло, что украинцы не забили третий гол во втором тайме , когда Коноплянка выходил один на один. если бы счет стал 3: 0, это было бы уже унижением для чемпионов Европы. Но потом игра сложилась по-другому, пришлось понервничать ", - сказал Блохин.
В то же время, бывший главный тренер сборной Украины, отказался сравнивать нынешнюю команду со своей командой, которая под его руководством добилась наибольшего успеха в своей истории и вышла в 2006 году в четвертьфинал чемпионата мира.
"Много лет прошло, не стоит сравнивать эту сборную с той, которую я тренировал в 2006 году. Тогда был другой подбор футболистов, были тоже свои звезды. Это было другое поколение ребят. Но приятно, что наш футбол не стоит на месте, сборная движется вперед, снова вышли на Евро ", - констатировал Блохин.
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- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Голкипер сборной Украины Андрей Пятов является лучшим вратарем отборочного турнира Евро-2020 по версии InStat.
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