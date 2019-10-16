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Espreso.tvСпортКолоссальный успех: Блохин отреагировал на выход сборной Украины на Евро-2020

Колоссальный успех: Блохин отреагировал на выход сборной Украины на Евро-2020


фото: dynamo.kiev.ua
Самый успешный тренер сборной Украины в истории Олег Блохин назвал выход национальной команды в финальную часть Евро-2020 колоссальным достижением

Об этом сообщает SportArena .

"Выход на Евро - это колоссальный успех для сборной Украины и радость для всей страны. Но вот результат матча с Португалией я бы для себя неожиданным не назвал. Португальцы плохо играли в первом тайме. Им повезло, что украинцы не забили третий гол во втором тайме , когда Коноплянка выходил один на один. если бы счет стал 3: 0, это было бы уже унижением для чемпионов Европы. Но потом игра сложилась по-другому, пришлось понервничать ", - сказал Блохин.

В то же время, бывший главный тренер сборной Украины, отказался сравнивать нынешнюю команду со своей командой, которая под его руководством добилась наибольшего успеха в своей истории и вышла в 2006 году в четвертьфинал чемпионата мира.

"Много лет прошло, не стоит сравнивать эту сборную с той, которую я тренировал в 2006 году. Тогда был другой подбор футболистов, были тоже свои звезды. Это было другое поколение ребят. Но приятно, что наш футбол не стоит на месте, сборная движется вперед, снова вышли на Евро ", - констатировал Блохин.

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