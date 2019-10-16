Пятова признали лучшим голкипером отбора Евро-2020
16 октября, 2019, 11:27
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов является лучшим вратарем отборочного турнира Евро-2020 по версии InStat
Об этом свидетельствуют данные InStat .
В среднем Андрей Пятов набирает за матч 321 очко. В ближайшие преследователя - голкипера сборной Украины является вратарь сборной Польши Лукаш Фабианьски - 312 очков, и немец Мануэль Нойер - 307 баллов.
В квалификации Евро-2020 Пятов сыграл 7 матчей и пропустил 2 гола. Во встрече с Португалией набрал 380 баллов и стал лучшим игроком матча.
Индекс InStat - алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды, значение действий, уровень соперника и турнира.
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- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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