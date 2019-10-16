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Espreso.tvСпортПятова признали лучшим голкипером отбора Евро-2020

Пятова признали лучшим голкипером отбора Евро-2020


фото: REUTERS
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов является лучшим вратарем отборочного турнира Евро-2020 по версии InStat

Об этом свидетельствуют данные InStat .

В среднем Андрей Пятов набирает за матч 321 очко. В ближайшие преследователя - голкипера сборной Украины является вратарь сборной Польши Лукаш Фабианьски - 312 очков, и немец Мануэль Нойер - 307 баллов.

В квалификации Евро-2020 Пятов сыграл 7 матчей и пропустил 2 гола. Во встрече с Португалией набрал 380 баллов и стал лучшим игроком матча.

Индекс InStat - алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды, значение действий, уровень соперника и турнира.

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