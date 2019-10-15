Промоутер рассказал о следующем бое Усика
Об этом сообщает BoxingNews24.
Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Александра Усика рассказал о сложностях организации титульного поединка для украинца.
"Думаю, будет сложно организовать бой для Усика. Да, он обязательный претендент на пояс по линии WBO (Всемирная боксерская организация), поэтому должен выйти в ринг против победителя реванша Джошуа - Руис. Но также у нас есть Кубрат Пулев - обязательный претендент по линии IBF (Международная боксерская федерация). В таком случае назревает разделение поясов. Чемпиону придется боксировать с Усиком или освобождать титул ", - сказал промоутер.
Также Хирн высказал свое мнение относительно боя Александра Усика с чемпионом мира в тяжелом весе (до 91 кг) по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Деонтейом Уайлдером.
"Деонтей Уайлдер? Вряд ли он захочет боксировать с Усиком до тех пор, пока в Александра не будет чемпионского пояса. Думаю, что Деонтей также захочет бой с победителем пары Джошуа - Руисом. Он мечтает стать абсолютным чемпионом. Так что Уайлдер не выберет Усика для защиты пояса", - признался Хирн.
Джошуа олимпийский чемпион в супертяжелом весе 2012 года, также чемпион мира по версиям IBF, WBA (Всемирная боксерская ассоциация, IBO (Международная боксерская организация).
- 13 октября во Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик заявил, что готов драться с сильнейшими тяжеловесами мира - Энтони Джошуа, Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.
- 1 октября стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энди Руис из США может выступить на Олимпиаде-2020 под мексиканским флагом.
- 26 сентября сообщалось, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
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