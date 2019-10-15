Промоутер рассказал о следующем бое Усика

15 октября, 2019, 17:40

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн рассказал о трудностях организации чемпионского боя для украинца

Об этом сообщает BoxingNews24.

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Александра Усика рассказал о сложностях организации титульного поединка для украинца.

"Думаю, будет сложно организовать бой для Усика. Да, он обязательный претендент на пояс по линии WBO (Всемирная боксерская организация), поэтому должен выйти в ринг против победителя реванша Джошуа - Руис. Но также у нас есть Кубрат Пулев - обязательный претендент по линии IBF (Международная боксерская федерация). В таком случае назревает разделение поясов. Чемпиону придется боксировать с Усиком или освобождать титул ", - сказал промоутер.

Также Хирн высказал свое мнение относительно боя Александра Усика с чемпионом мира в тяжелом весе (до 91 кг) по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Деонтейом Уайлдером.

"Деонтей Уайлдер? Вряд ли он захочет боксировать с Усиком до тех пор, пока в Александра не будет чемпионского пояса. Думаю, что Деонтей также захочет бой с победителем пары Джошуа - Руисом. Он мечтает стать абсолютным чемпионом. Так что Уайлдер не выберет Усика для защиты пояса", - признался Хирн.

Джошуа олимпийский чемпион в супертяжелом весе 2012 года, также чемпион мира по версиям IBF, WBA (Всемирная боксерская ассоциация, IBO (Международная боксерская организация).