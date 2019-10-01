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Espreso.tvСпортЧемпион мира в супертяжелом весе хочет выступить на Олимпиаде-2020

Чемпион мира в супертяжелом весе хочет выступить на Олимпиаде-2020


фото: proceso.com.mx
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энди Руис из США может выступить на Олимпиаде-2020 под мексиканским флагом

Об этом сообщает президент Федерации бокса Мексики Мигель Гарса в twitter.

По его словам, Федерация бокса Мексики предложила Энди Руис, который является этническим мексиканцем, но имеет гражданство США, выступить на Олимпийских играх 2020 года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) пообещал рассмотреть предложение.

"Для меня было бы большой честью представлять Мексику на Олимпийских играх. У меня есть контрактные обязательства, но мы сделаем все возможное, чтобы внести свой вклад и еще раз высоко поднять Мексику. Большая инициатива", - сказал Руис.

7 декабря Руис в Саудовской Аравии проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа, у которого он в июне в Нью-Йорке сенсационно отобрал титулы.

  • 26 сентября стало известно, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
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