Чемпион мира в супертяжелом весе хочет выступить на Олимпиаде-2020

1 октября, 2019, 14:49

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энди Руис из США может выступить на Олимпиаде-2020 под мексиканским флагом

Об этом сообщает президент Федерации бокса Мексики Мигель Гарса в twitter.

По его словам, Федерация бокса Мексики предложила Энди Руис, который является этническим мексиканцем, но имеет гражданство США, выступить на Олимпийских играх 2020 года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) пообещал рассмотреть предложение.

"Для меня было бы большой честью представлять Мексику на Олимпийских играх. У меня есть контрактные обязательства, но мы сделаем все возможное, чтобы внести свой вклад и еще раз высоко поднять Мексику. Большая инициатива", - сказал Руис.

7 декабря Руис в Саудовской Аравии проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа, у которого он в июне в Нью-Йорке сенсационно отобрал титулы.

Querido campeón gracias por haber puesto el nombre de México en alto con tu campeonato, de igual forma agradecemos tu interés por la posibilidad de representar en Juegos Olímpicos a México, y una vez más poner a nuestro país en alto. - Miguel Torruco Garza (@MiguelTorrucoG) September 30, 2019