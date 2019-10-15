ЕС рассматривает возможность нового экстренного саммита по Brexit

15 октября, 2019, 12:34

Европейский союз рассматривает проведение нового экстренного саммита для заключения соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС

Об этом сообщает BBC .

Сообщается, что на данный момент, несмотря на некоторые успехи в переговорах, стороны далеки от заключения соглашения, которое планировалось на четверг, 17 октября. В качестве альтернативы рассматривается проведение нового саммита, который может произойти ближе к концу октября.