ЕС рассматривает возможность нового экстренного саммита по Brexit
15 октября, 2019, 12:34
Европейский союз рассматривает проведение нового экстренного саммита для заключения соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС
Об этом сообщает BBC .
Сообщается, что на данный момент, несмотря на некоторые успехи в переговорах, стороны далеки от заключения соглашения, которое планировалось на четверг, 17 октября. В качестве альтернативы рассматривается проведение нового саммита, который может произойти ближе к концу октября.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
- 7 октября президент Франции Эммануэль Макрона сообщил, что ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели.
- 8 октября Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
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