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Espreso.tvМирЕС рассматривает возможность нового экстренного саммита по Brexit

ЕС рассматривает возможность нового экстренного саммита по Brexit


фото: reuters
Европейский союз рассматривает проведение нового экстренного саммита для заключения соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС

Об этом сообщает BBC .

Сообщается, что на данный момент, несмотря на некоторые успехи в переговорах, стороны далеки от заключения соглашения, которое планировалось на четверг, 17 октября. В качестве альтернативы рассматривается проведение нового саммита, который может произойти ближе к концу октября.

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