Джонсон пошел на компромисс в вопросе Brexit

2 октября, 2019, 17:06

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не проводить никаких проверок на границе между Республикой Ирландией и Северной Ирландией в рамках плана избежания жесткой границы

Об этом он заявил во время конференции Консервативной партии в среду, сообщает Sky news.

"Мы ни при каких обстоятельствах не будет проверок на или около границы в Северной Ирландии", - пообещал Джонсон.

"Да, это компромисс со стороны Великобритании, и я очень надеюсь, что наши друзья это понимают и пойдут на компромисс в свою очередь", - отметил британский премьер.

Всего в своей речи Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября даже если не будет достигнуто соглашение по Brexit.

"Я боюсь, что через три с половиной года люди начинают чувствовать, что их принимают за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране есть силы, которые просто не хотят, чтобы Brexit был вообще реализован - и если они окажутся правы в этом подозрении, тогда я считаю, что это будет иметь серьезные последствия для доверия к демократии. Давайте сделаем Brexit 31 октября. Давайте сделаем это благодаря возможностям, которые предложит Brexit. Не только для того, чтобы вернуть контроль над своими деньгами и своими границами и нашими законами", - отметил британский премьер.

Также отмечается, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Борис Джонсон проведут телефонный разговор в 16:15 по местному времени (18:15 по киевскому).

Как сообщалось, Великобритания передала Брюсселю неофициальные документы, касающиеся условий Brexit. В них предлагается создать "центры таможенного оформления" по обе стороны границы, чтобы избежать необходимости проверок при ее пересечении.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что детальные планы по Brexit обнародует перед Европейским Союзом в четверг на этой неделе, включая меры по предотвращению жесткой границы на острове Ирландия.

Ранее Джонсон предложил ЕС начать новые переговоры по соглашению о Brexit. Он хочет посмотреть, в частности, часть договора, касающуюся согласованного между ЕС и правительством Терезы Мэй временного режима свободной торговли между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства - так называемый backstop.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта. В апреле Лондону была дана отсрочка до 31 октября. Джонсон намерен реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения.