Соглашение по Brexit стала по сути невозможным после разговора Джонсона и Меркель, - BBC
8 октября, 2019, 14:58
Соглашение по выходу Великобритании из состава Евросоюза стало "по сути невозможным" после телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в офисе премьера Великобритании.
По источникам издания, Меркель не поддержала предложения Джонсона по соглашению. Кроме того, она добавила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.
"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.
- Напомним, ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели. В частности, должно быть принято решение о том, будет ли возможным обновленное соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Джонсон настаивает, чтобы решение было принято до 19 октября.
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