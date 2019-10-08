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Espreso.tvМирСоглашение по Brexit стала по сути невозможным после разговора Джонсона и Меркель, - BBC

Соглашение по Brexit стала по сути невозможным после разговора Джонсона и Меркель, - BBC


фото: reuters
Соглашение по выходу Великобритании из состава Евросоюза стало "по сути невозможным" после телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в офисе премьера Великобритании.

По источникам издания, Меркель не поддержала предложения Джонсона по соглашению. Кроме того, она добавила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.

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