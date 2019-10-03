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Espreso.tvМирЕС отклонил последнее предложение Джонсона по Brexit, - СМИ

ЕС отклонил последнее предложение Джонсона по Brexit, - СМИ


фото: reuters
Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в Европарламенте заявили, что последнее предложение Великобритании не является основанием для соглашения, и призвали пересмотреть предложение.

"В нем нет приличного решения для таможни. И оно устанавливает жесткую границу на острове Ирландия", - сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

В пятницу Европейская комиссия по Brexit должна провести переговоры с британской стороной, в ходе которой сделает свои предложения по сделке.

Напомним, в среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее. Сообщалось, что это было последнее предложение. Как заявил Джонсон, в случае успеха в переговорах Великобритания покинет ЕС без операции.

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