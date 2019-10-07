ЕС примет решение по соглашению относительно Brexit до конца недели, - Макрона
7 октября, 2019, 12:55
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Европейский Союз до конца недели примет решение, будет ли возможным обновленное соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Об этом сообщает BBC.
Французский лидер заявил, что переговоры следует провести максимально быстро, чтобы увидеть, не нарушит новое соглашение принципы ЕС.
"Переговоры в ближайшие дни должны продолжаться быстро с командой Мишеля Барнье, чтобы оценить в конце недели, возможна сделка, которая уважает принципы Европейского Союза", - цитирует Макрона французский чиновник.
В свою очередь Джонсон заявил, что ЕС не следует обманываться, что будет задержка с Brexit после 31 октября. Однако, по его словам, закон требует, чтобы он просил отложить выход, если он не будет согласован до 19 октября.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередную предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в ней говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи него.
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