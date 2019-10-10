Зеленский объяснил, что разведения сил не произойдет, пока не прекратят "случайно постреливать" с обеих сторон

10 октября, 2019, 14:52

По словам президента, для начала разведения войск не выполняется главное условие о соблюдении режима тишины в течение 7 дней

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в перерыве во время пресс-марафона, видео поделился волонтер Юрий Бирюков в Facebook.

Журналист спросил, когда начнется разведение в Золотом и Петровском. Отвечая ему, Зеленский отметил: "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения - не будет" Нормандского формата ".