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Espreso.tvОбществоЗеленский объяснил, что разведения сил не произойдет, пока не прекратят "случайно постреливать" с обеих сторон

Зеленский объяснил, что разведения сил не произойдет, пока не прекратят "случайно постреливать" с обеих сторон


фото: president.gov.ua
По словам президента, для начала разведения войск не выполняется главное условие о соблюдении режима тишины в течение 7 дней

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в перерыве во время пресс-марафона, видео поделился волонтер Юрий Бирюков в Facebook.

Журналист спросил, когда начнется разведение в Золотом и Петровском. Отвечая ему, Зеленский отметил: "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения - не будет" Нормандского формата ".

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