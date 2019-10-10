Зеленский объяснил, что разведения сил не произойдет, пока не прекратят "случайно постреливать" с обеих сторон
10 октября, 2019, 14:52
По словам президента, для начала разведения войск не выполняется главное условие о соблюдении режима тишины в течение 7 дней
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в перерыве во время пресс-марафона, видео поделился волонтер Юрий Бирюков в Facebook.
Журналист спросил, когда начнется разведение в Золотом и Петровском. Отвечая ему, Зеленский отметил: "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения - не будет" Нормандского формата ".
- Запланированное на 7 октября разведение сил в Золотом и Петровском отложили из-за постоянных обстрелов боевиками участка разведения.
- Позже лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планирует 9 октября приступить разведения сил.
- В районе разведения сил в Золотом 9 октября боевики били из гранатометов
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