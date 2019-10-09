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Espreso.tvОбществоВ районе разведения сил в Золотом с начала суток боевики били из гранатометов

В районе разведения сил в Золотом с начала суток боевики били из гранатометов


фото: pressjfo.news
С начала суток, 9 октября, в районе разведения войск Золотое боевики не соблюдают режим тишины

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Кроме обстрелов, около Золотого разорвались 3 враждебные мины.

"После 10.25 разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали наши воины в районе н.п. Золотое. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах н.п. Пищевик, Новогнатовка, Лебединский, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ООС вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами.

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