В районе разведения сил в Золотом с начала суток боевики били из гранатометов
9 октября, 2019, 14:09
С начала суток, 9 октября, в районе разведения войск Золотое боевики не соблюдают режим тишины
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.
Кроме обстрелов, около Золотого разорвались 3 враждебные мины.
"После 10.25 разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали наши воины в районе н.п. Золотое. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах н.п. Пищевик, Новогнатовка, Лебединский, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ООС вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-