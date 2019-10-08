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Espreso.tvОбществоБелецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планируют 9 октября начать разведение сил

Белецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планируют 9 октября начать разведение сил


фото: fb
Лидер Национального корпуса призвал протестовать и не давать отводить войска в Золотом

Об этом Андрей Белецкий сказал в своем видеообращении на Facebook.

"9 числа они в очередной раз попытаются начать разведение. Я призываю каждого ветерана, каждого украинца ехать сюда в Золотое. Протестовать здесь, не давать отводить именно здесь, показывать свою позицию", - заявил лидер Нацкорпуса.

Перенос отвода наших войск - первая победа ветеранов, считает он.

"Мы обязаны не допустить сдачи украинской земли. 9 октября в 12:00 собираемся в Золотом", - добавил военный.

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