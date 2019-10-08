Белецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планируют 9 октября начать разведение сил
8 октября, 2019, 14:13
Лидер Национального корпуса призвал протестовать и не давать отводить войска в Золотом
Об этом Андрей Белецкий сказал в своем видеообращении на Facebook.
"9 числа они в очередной раз попытаются начать разведение. Я призываю каждого ветерана, каждого украинца ехать сюда в Золотое. Протестовать здесь, не давать отводить именно здесь, показывать свою позицию", - заявил лидер Нацкорпуса.
Перенос отвода наших войск - первая победа ветеранов, считает он.
"Мы обязаны не допустить сдачи украинской земли. 9 октября в 12:00 собираемся в Золотом", - добавил военный.
- 7 октября Белецкий вместе с Нацкорпусом установили блокпост у Золотого
- Запланировано на 7 октября разведения сил в Золотом и Петровском отложили
- Украинская армия не удовлетворение решением разводить силы, но, как заявил волонтер, руководитель благотворительного "Фонда" Мир и Ко "Мирослав Гай, готовится к отводу и готова выполнить приказ, покинуть занятые позиции.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-