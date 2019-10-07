Разведение сил откладывается, - Пристайко

7 октября, 2019, 12:55

Разведение сил в Золотом и Петровском должно было состояться в понедельник, 7 октября

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Украинская правда .

"Сегодня должно было начаться разведение. Действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, то наше решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на конкретной этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов ", - заявил Пристайко.

По его словам, теперь придется ждать следующих 7 дней, во время которых боевики должны доказать, что они настроены серьезно на разведение сил.