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Espreso.tvОбществоРазведение сил откладывается, - Пристайко

Разведение сил откладывается, - Пристайко

Разведение сил в Золотом и Петровском должно было состояться в понедельник, 7 октября

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Украинская правда .

"Сегодня должно было начаться разведение. Действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, то наше решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на конкретной этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов ", - заявил Пристайко.

По его словам, теперь придется ждать следующих 7 дней, во время которых боевики должны доказать, что они настроены серьезно на разведение сил.

  • Отметим, что Нацкорпус сообщил, что уже установил свой блокпост в 1 км от Золотого.
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