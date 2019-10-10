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Espreso.tvОбщество"Измена отменяется": МИД Германии приказал консульствам не ставить визы в российские паспорта жителей ОРДЛО

"Измена отменяется": МИД Германии приказал консульствам не ставить визы в российские паспорта жителей ОРДЛО


фото: ukrinform
МИД Германии указал всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.

"Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства сообщала, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

МИД ФРГ опроверг эту информацию.

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