"Измена отменяется": МИД Германии приказал консульствам не ставить визы в российские паспорта жителей ОРДЛО
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.
"Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства сообщала, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.
МИД ФРГ опроверг эту информацию.
Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем консульствам НЕ признавать российские паспорта, выданные Украинской на оккупированном Донбассе. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 октября 2019 г.
- 21 апреля 2019 Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин захотел упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощения украинцам получения разрешений на временное проживание .
- Правительство предлагает лишать пенсий украинцев, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
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