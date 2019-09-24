Германия ставит визы в российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - СМИ
Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчиком парламентской группы по Украине и России, сообщает Европейская правда.
Из ответа видно, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, которые российские власти раздает, начиная с апреля, в оккупированных районах восточной Украины.
С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.
В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.
"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел провозглашают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!" - сказала Рената Альт.
"Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине", - добавила она.
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