Германия ставит визы в российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - СМИ

24 сентября, 2019, 14:59

Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта

Об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчиком парламентской группы по Украине и России, сообщает Европейская правда.

Из ответа видно, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, которые российские власти раздает, начиная с апреля, в оккупированных районах восточной Украины.

С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.

В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел провозглашают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!" - сказала Рената Альт.

"Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине", - добавила она.