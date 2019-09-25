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Espreso.tvОбществоГермания не ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО, - официальное заявление

Германия не ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО, - официальное заявление

МИД ФРГ опроверг информацию о том, что Берлин не отличают обычные паспорта граждан РФ от тех, которые выдаются на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях украинского Донбасса

Информацию об этом опровергло МИД ФРГ, передает "Немецкая волна" .

В немецком дипломатическом ведомстве не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы.

В МИД напомнили, что одновременно жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться по украинскому паспорту и въехать на территорию Германии без визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращения с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства сообщала, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

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