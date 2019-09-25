Германия не ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО, - официальное заявление
Информацию об этом опровергло МИД ФРГ, передает "Немецкая волна" .
В немецком дипломатическом ведомстве не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы.
В МИД напомнили, что одновременно жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться по украинскому паспорту и въехать на территорию Германии без визы.
"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращения с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства сообщала, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.
- 21 апреля 2019 Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин захотел упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощение украинцами получения разрешений на временное проживание .
- Правительство предлагает лишать пенсий украинском, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
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